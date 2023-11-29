Buca’da kaptan kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk geçen sezonu mumla aratıyor. İzmir temsilcisinde ikinci sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon geride kalan süreçte sergilediği performansla geçen sezonun çok uzağında kaldı. Fırtına'nın İkinci Lig'de Play-Off Finali oynadığı geçen yıl takımın gol yükünü çeken ve rakip ağlara gönderdiği 16 golle Kırmızı Grup'un en golcü isimlerinden olan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk 13 haftada rakip ağları tam 8 kez sarsmayı başarmıştı. Bu sezon ise beklentilerin uzağında kalan ve adeta sessizliğe bürünen Erhan Çelenk gol yollarında etkili bir görüntü çizemedi. Geçen sene sergilediği performansın hayli uzağında kalan tecrübeli futbolcu, bu sezon geride kalan 13 haftada rakip ağları sadece 1 kez sarsabildi.

13 HAFTADA 1 GOL KAYDETTİ

Forma giydiği son 9 mücadelede fileleri havalandıramayan Çelenk, en son 10 Eylül'de İzmir'de oynanan ve 1-0 sonuçlanan Karacabey Belediyespor müsabakasında ağları sarsarak takımına 3 puanı getirmişti.