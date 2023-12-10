TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, lidere bileniyor. Yarın zirvedeki rakibi Esenler Erokspor ile kozlarını paylaşacak olan sarı-lacivertliler, bu kritik karşılaşmadan mutlak 3 puan elde ederek çok kritik bir virajı dönmek ve İstanbul temsilcisi ile puan farkını azaltmak istiyor. İzmir ekibinde eksikler can sıksa da takım galibiyete odaklanmış durumda. Hücumda sakatlığı bulunan Berke Bıyık ile hem sakat hem de kart cezalısı Erhan Çelenk'in yanı sıra savunmada Mazlum Demir de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.