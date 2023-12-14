Bucaspor gurbette de kaybetmiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, bu sezon dış sahada gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı. İzmir temsilcisi, şu ana kadar oynadığı deplasman maçlarında çizdiği grafikle dış sahada yenilgi yüzü görmeyen tek takım konumunda bulunuyor. Sarılacivertliler Ankara Demirspor ve Esenler Erokspor maçlarını kazanırken; Yeni Mersin İdman Yurdu, Ankaraspor, Altınordu, Adıyaman FK ve Kırşehir FK maçlarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

MAĞLUBİYETİ UNUTTULAR

Geride kalan 16 haftada sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Bucaspor 1928, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki takımlar arasında ise dış sahada kayıp yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Öte yandan bu sezon evinde; 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puanı hanesine yazdıran Bucaspor 1928, 1461 Trabzon FK'dan sonra ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor.