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Haberler Bucaspor Buca’ya bir iyi bir kötü haber

Buca’ya bir iyi bir kötü haber

HABER MERKEZİ
Buca’ya bir iyi bir kötü haber
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasından mağlubiyetle ayrıldıktan sonra 14 maçtır bileği bükülmeyerek yarışa ortak olan Bucaspor 1928'e sakatlardan bir iyi bir de kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Berke Bıyık, fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı. En golcü isimlerden olan Berke'nin takımla antrenmanlara başlayıp formasına kavuşması ise zaman alacak. 1461 Trabzon maçında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan ve Erok maçında cezasını tamamlayan, ardından tendon çevresinde ağrı hisseden Erhan Çelenk'in ise MR'ında kemik iliği ödemi tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı öğrenildi.
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