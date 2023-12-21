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Haberler Bucaspor Buca fırsat tepti

Buca fırsat tepti

Bucaspor 1928, Trabzon’un puan kaybettiği haftada galip gelemedi. İkinci sıradaki rakibinin berabere kaldığı haftada evinde Afyonspor engelini geçemeyen sarı-lacivertli takım, 4 puanlık farkı eritme şansını da geri çevirdi

BERKE ÖZBAY
Buca fırsat tepti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve hedefindeki Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği Afyonspor'la 0-0 berabere kaldı. 17'de Anıl'ın Onur'u çalımladıktan sonra soldan attığı şut yandan az farkla auta çıktı. 21'de Furkan'ın orta sahada kaptığı top sonrasında pasında Ege'nin ceza sahası dışından sert şutu kaleci Boran'da kaldı. 41'de Burak'ın ceza sahası dışından kullandığı etkili serbest vuruşta kaleci Kıvanç kalesinde geçit vermedi.

YASİN NET FIRSATI KAÇIRDI

61'de savunmada Onur'un müdahale edemediği topu önünde bulan Mustafa Erkasap'ın kaleci Kıvanç'la karşı karşıya pozisyonda şutu yandan çok az farkla dışarı çıktı. 80'de kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin yüzde yüzlük gol fırsatını tepti. Deneyimli futbolcu ilk şutunda kaleciden seken topu tekrar önünde buldu. Bir kez daha kaleyi yoklayan Yasin yine Boran'a nişanladı. 85'te Emre Erdem'in ortasında savunmadan seken topa Mehmet Sak'ın röveşatası direği sıyırarak auta gitti. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve İzmir temsilcisi sahadan 1 puanla ayrıldı

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