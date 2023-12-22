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Haberler Bucaspor Buca hareketli

Buca hareketli

İzmir temsilcisi, Afyon’la oynadığı maçın öncesinde üç isimle yolları ayırdı. Sarı-lacivertlilerde alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Mazlum ve Taşkın'ın tek taraflı fesih yaptığı ifade edilirken, sağ bek Erhan Karta'lla da vedalaşıldı

BERKE ÖZBAY
Buca hareketli

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirveyi yakalama mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Afyonspor'la golsüz berabere kalıp yara alırken, üç as oyuncusuyla ise yolları ayırdı. Grupta 15 maçtır yenilmemesine rağmen lider Esenler Erokspor'un 9 puan gerisine düşen İzmir temsilcisi geçen sezondan bu yana formasını giyen stoper Mazlum Demir, orta saha Taşkın Çalış ve sağ bek Erhan Kartal'la vedalaştı.

KADRO DIŞI KALMIŞLARDI

Taşkın Çalış bu sezon geçtiğimiz ay kadro dışı kalmış, ancak yönetim tarafından bu gelişme yalanlanmıştı. Mazlum ise geçen sezon son haftalarda gördüğü kartlar nedeniyle süresiz olarak kadro dışı kalmış, bu sezon ise teknik direktör Ahmet Yıldırım'la yolların ayrılması sonrası taraftarlarla arasında tartışma yaşanmıştı. Kulüpten Mazlum ve Taşkın'la ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcular Mazlum Demir ve Taşkın Çalış'la sezon sonuna kadar olan alacakları ödenmesine rağmen sözleşmelerini haksız feshetmek suretiyle yollarını ayırmıştır. Kulübümüzden alacaklı olmamalarına rağmen fesih işlemi gerçekleştiren futbolcular için gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Bucaspor 1928 çatısı altında mücadele etmek isteyen ve kulüp değerlerine sadık futbolcuların alacakları muntazam bir şekilde ödenmektedir" denildi. Fırtına'nın devre arasında takımdan ayrılan isimlerin yerini doldurmak için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi

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