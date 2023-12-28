Bucaspor erteleme sınavında

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Bucaspor, bugün devrenin son sınavında 15. haftanın erteleme maçında Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Emre Kaan Çalışkan yönetecek.

ZİRVEYE YAKLAŞACAK

GRUPTA ilk hafta evinde Van Spor FK'ya 1-0 yenildikten sonra çıktığı 16 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmeyen İzmir temsilcisi, topladığı 34 puanla 3. sırada yer alıyor. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Sefa ve Erhan Çelenk forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, erteleme maçında 12 puanla düşme hattında yer alan Zonguldak Kömürspor'u mağlup etmesi halinde 37 puana ulaşıp, lider Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını 6'ya düşürecek. Fikstüre göre 26 Kasım'da oynanması gereken müsabaka Zonguldak'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle önce 20 Aralık'a ertelenmiş, daha sonra ise Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle liglerde fikstürlerin kaymasıyla 28 Aralık Perşembe'ye alınmıştı.