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Haberler Bucaspor Buca 1928 fırtınası

Buca 1928 fırtınası

İzmir ekibi, Z.Kömür’ü yenerek lider Erok ile puan farkını 6’ya indirdi, namağlup unvanını 17’ye çıkardı

DOĞANCAN BİNGÖL
Buca 1928 fırtınası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yoluna namağlup devam eden Bucaspor 1928 fırtına estirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, önceki günkü erteleme maçında düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yenerek devre arasına 17 haftalık yenilmezlik serisi ile girdi. Ligin ilk haftasında 27 Ağustos'ta evinde Van Spor FK'ya 1-0 yenildikten sonra çıktığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin bileği 124 gündür bükülmedi. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve 37 puanla 3. sırada konumlanan Fırtına, bu sonuçla beraber lider Esenler Erokspor ile puan farkını da 6'ya indirerek şampiyonluk umudunu artırdı. Çıktığı 18 maçta kalesinde 9 gol gören İzmir ekibi, grubunda en az gol yiyen ekip olmayı başardı.

VEDALAR DA DURDURAMADI

Sarı-lacivertliler Erhan Kartal, Enes, Mazlum, Taşkın, Kıvanç gibi oyuncular ayrılmasına rağmen son maçını net bir skorla kazanmayı bildi. Bucaspor 1928'i çıkışa geçiren başarılı teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, takımına güvendiğini belirterek, "Yapacağımız takviyelerle 2. devre iddiamızı koruyacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu

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