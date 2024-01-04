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Haberler Bucaspor Buca’da gündem forvet

Buca’da gündem forvet

Hücum hattını güçlendirmek isteyen İzmir temsilcisi, İbrahim Yılmaz’ın ardından Çorum FK’da oynayan Sinan Kurumuş’u da gündemine aldı

BERKE ÖZBAY
Buca’da gündem forvet

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde start vermek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 5 as futbolcusunun şok ayrılığıyla sarsılan İzmir temsilcisi, bu isimlerin yerlerini doldurmak için yoğun mesai harcıyor. Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin İstanbulspor'dan ayrılan İbrahim Yılmaz'ın ardından gündeme Çorum FK'da forma giyen 29 yaşındaki forvet Sinan Kurumuş'u da aldığı iddia edildi.

BEKLEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI

SON 1 buçuk sezondur Çorum ekibinin formasını giyen Sinan, geçen sezon rakip ağları 17 kez sarsarken, takımıyla birlikte 2. Lig Şampiyonluğu yaşamıştı. Bu sezon ise 1. Lig'de beklediği süreyi bulamayan ve 3 karşılaşmada sadece 19 dakika görev yapan deneyimli forvetin ligin ikinci yarısında düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Kariyerinde 319 karşılaşmada görev yapan deneyimli forvet rakip ağları 132 kez sarsarken, 12 de asist yaptı.

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