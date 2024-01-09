Buca’da flaş iddia

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve sezonun ilk yarısını Play- Off hattında 3. basamakta tamamlayan Bucaspor 1928'de sular bir türlü durulmazken, ortaya şok bir iddia atıldı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan İzmir temsilcisinin yarışmacı haklarının satıldığı öne sürüldü. Ligde ilk yarının sonlarına doğru tam 11 as futbolcusuyla yol ayrımına giden ve büyük kan kaybeden sarı-lacivertlilerde geride kalan süreçte transfer de yapılmazken, camia kulübün devredildiği iddialarıyla sarsıldı. İzmir temsilcisinde taraftarlar yaşanan şok ayrılıklarla ilgili yönetimden açıklama beklerken, uzun süredir suskunluğa bürünen başkan Cihan Aktaş'ın sarı-lacivertli kulübü Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 4 Yıldız Demir-Çelik isimli firmanın sahibi olan iş insanı Hasan Kaplan'a 150 milyon lira karşılığında devrettiği öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bu şirketin uzun süredir başkan Aktaş'la temas halinde olduğu ve ligin ikinci yarısı başlamadan önce resmi açıklamaların yapılmasının beklendiği ifade edildi. 2019-2020 sezonunda Tire Belediyespor'un yarışmacı haklarını satın alan Cihan Aktaş başkanlığında Ci Group Bucaspor ve son olarak Bucaspor 1928 olarak mücadele eden İzmir ekibi, Aktaş yönetiminde 2020-2021 sezonunda 3. Lig'de şampiyonluk yaşarken, geçen sezonda 2. Lig'de Play-Off Finali oynamayı başarmıştı.