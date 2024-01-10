Bucaspor 1928’de taraftarlar tepkili

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de üst üste yaşanan şok gelişmelerin ardından taraftarlar mevcut yönetime tepki gösterdi. İzmir temsilcisinde 11 as futbolcuyla yolların ayrılmasının ardından konuyla ilgili yönetimden açıklama bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar umduğunu bulamamış ve çağrılarına yanıt alamamıştı. Bucasporlu taraftarlar, kulübün devredilme haberlerinin ardından da Cihan Aktaş yönetimindeki kurmaylardan açıklama beklerken, yönetimin hala sessizliğini koruması sonrasında sosyal medya hesaplarından veryansın etti. Birçok taraftar grubu, açıklama yapılana kadar paylaşımlarını sonlandırdıklarını belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün geleceği merakla beklenirken, yapılması gereken takviyeler de yapılmadı.