Buca gaza bastı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kulübü devretme planları 4 Yıldız Demir Çelik firmasıyla anlaşma sağlanamaması nedeniyle sekteye uğrayan Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş transferde düğmeye bastı. Şimdilik devir düşüncesini erteleyen Başkan Aktaş, ara dönemde takımdan ayrılan 11 as oyuncunun boşluğunu doldurmak için girişimlere başladı. Aktaş ve kurmayları bu doğrultuda 1. Lig ve 3. Lig'den üç önemli yıldıza kanca attı. Antalya kampında 16 futbolcuyla ikinci yarıya hazırlanan sarı-lacivertliler, Altay'dan 34 yaşındaki savunmacı Tolga Ünlü ve 32 yaşındaki ön libero Zeki Yıldırım'ın yanı sıra Karşıyaka forması giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu Enes Nalbantoğlu ile anlaşma sağladı.

YÖNETİM MASAYA OTURACAK

Altaylı oyuncular Zeki ve Tolga alacakları nedeniyle kulübü TFF'ye şikayet ederek serbest kalma hakkı kazanmıştı. Bu sezon Altay formasıyla 16 maça çıkan Zeki ve 18 maçta görev alan Tolga gösterdikleri performans ile dikkatleri üzerine çekerken, deneyimli ikilinin siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek Karşıyakalı Enes Nalbantoğlu ise ilk yarının son maçında taraftar ile yaşadığı tartışma nedeniyle takımda kalmak istemediğini yönetime bildirmişti. Fırtına, üç oyuncu ile masaya oturacak.

AKTAŞ TRANSFERDE TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş transfer konusunda oldukça temkinli davranıyor. Ayrılan oyuncuların yerini hızlıca doldurmak isteyen Aktaş, oyunculara yüksek bonservis bedeli ödemek istemiyor. Bu doğrultuda ekonomik kriz yaşayan ve ayrılığın eşiğine gelmiş oyuncular ile temasa geçen yönetim, şampiyonluk hedefi için kadrosunu baştan yapılandırmak zorunda kalacak. Aktaş, tecrübeli ve kendini kanıtlamış isimleri yüksek meblağlar ödemeden transfer etmenin hesaplarını yapıyor.