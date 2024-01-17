Bucaspor’un Büyük atağı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona Vanspor FK yenilgisiyle başlayan Bucaspor 1928'de gözler transfere çevrildi. Başkan Cihan Aktaş'ın talimatıyla kadrosunu adeta baştan yaratmanın hesaplarını yapan ve ilk yarı bitmeden birçok as oyuncusuyla yollarını ayıran sarılacivertlilerin tecrübeli futbolcu Adem Büyük'ü gündemine aldığı öğrenildi. Karşıyaka ile yollarını ayırmaya hazırlanan 36 yaşındaki forvet oyuncusuyla temasa geçen sarı-lacivertli yönetimin olumlu dönüş aldığı ve en kısa sürede transferi resmiyete dökeceği belirtildi.

KARİYERİ ÇOK PARLAK

Geçtiğimiz yaz döneminde 3. Lig'in İzmir temsilcisi Karşıyaka'ya transfer olan Adem Büyük, yeşil-kırmızılılarda 12 lig maçına çıkıp 2 gol attı. Adem kariyerinde Artvin Hopa, Zeytinburnu, Akçaabat Sebat, Altay, Manisa, Bolu, Mersin İY, Kasımpaşa, Yeni Malatya, Galatasaray ve Manisa FK formaları da terletti.