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Haberler Bucaspor Süper hamle

Süper hamle

Buca 1928, orta alan takviyesi için Sivasspor’dan Hakan Arslan’a kanca attı. Tecrübeli oyuncuyla görüşmeler tam gaz devam ediyor.

DOĞANCAN BİNGÖL
Süper hamle

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta transfer çalışmalarını sürdüren Bucaspor 1928, orta alana yapacağı takviye için sürpriz bir atak yaptı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig ekibi Sivasspor'da forma giyen 35 yaşındaki deneyimli orta saha Hakan Arslan'ı kadroya katmak için girişimlere başlıyor. İlk yarıdaki 11 as oyuncusunu kaybettikten sonra çalkantılı bir sürecin içine giren sarı-lacivertliler, son 8 sezondur Sivas ekibinin formasını terleten Arslan ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Sivas yönetimi uzun yıllar Sivasspor formasını terleten Arslan'ın Buca ile anlaşması durumunda bonservis bedelinde kolaylık sağlayacak.

LİSTEYİ HAZIRLANDI

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, ayrılan oyuncuların yerini doldurmak için çalışmaları noktaladı. Ayrılıkların ardından vakit kaybetmeden transfer için bir liste oluşturan Dumlupınar, yönetime bu listeyi iletti. Başkan Cihan Aktaş'ın mutlak şampiyonluk hedeflenen sezonda kesenin ağzını açacağı öğrenildi.

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