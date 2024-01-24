Buca 5. viteste

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor 1928 transfer çalışmalarında gaza bastı. Iğdır FK'dan Ömer Şişmanoğlu, 35 yaşındaki Mehmet Erdem Uğurlu ve son olarak Bergama forması giyen Yılmaz Özeren'i kadrosuna katan İzmir temsilcisi bir takviye daha yaptı. Sarılacivertliler, Sapanca Gençlik'ten ayrılan 32 yaşındaki kanat oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı'nı renklerine bağladı. Deneyimli isim kariyerinde Bursaspor, Denizlispor, Ş.Urfaspor, Bolu, Gaziantep, Giresun, Manisaspor, Manisa FK, 1461 Trabzon, Tuzla, Menemen, Afyon ve Eskişehirspor formalarını da giydi. Fırtına, sezon başında Ankara Demirspor'a kiraladığı Osman Işıklı'nın da takıma dönmesiyle kadrosunu 5 isimle güçlendirmiş oldu.

LİSANSLARI ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin renklerine bağladığı son isimler Mehmet Erdem Uğurlu ve İsmail Haktan'ın da lisansları çıkarılırken, 2 oyuncu da hafta sonu oynanacak maçta forma giyebilecek. Öte yandan İzmir temsilcisi Kocaelispor ile sözleşmesini fesheden Emre Nefiz ile de el sıkışırken, Kaf-Kaf'tan ayrılan Adem Büyük ile de imza aşamasına geldi.