Buca durmuyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışının uzağında kalan Bucaspor 1928 transferde durmuyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Çorum FK'da görev yapan 33 yaşındaki kaleci Bayram Olgun'u renklerine bağladı. Deneyimli file bekçisi Bayram'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

11 TAKVİYE YAPTI

Ankaragücü'nde kariyerine başlayan tecrübeli eldiven, Bugsaşspor, Manisaspor, Menemen FK, Tuzlaspor, Kocaelispor, Afyonspor, Iğdır FK ve Çorum FK'da görev yaptı. İzmir temsilcisi ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiriyor. Sezonun ilk yarısının son haftalarından itibaren art arda Kıvanç, Enes, Mazlum, Erhan Kartal, Furkan, Berke, İlhan, Ahmet, Taşkın, Onur ve Koray ile yol ayrımına giden sarı-lacivertliler, dış transferde ise 11 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Bucaspor 1928 daha önce Çağrı Ortakaya, İsmail Haktan Odabaşı, Mehmet Erdem Uğurlu, Metin Arda Çetin, Nizamettin Çalışkan, Osman Işıklı, Ömer Şişmanoğlu, Şerif Doğan, Yılmaz Özeren ve Zeki Yıldırım'ı kadrosuna dahil etmişti.