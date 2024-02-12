Derbi Buca’nın

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off hattında yer alan Bucaspor 1928 ile alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapan Altınordu'nun İzmir derbisinde karşı karşıya geldiği maçta kazanan sarı-lacivertliler oldu. 17'de Mehmet Erdem'in savunmanın uzaklaştırmak istediği topa çok sert şutu direğin yanından çok az farkla auta çıktı. 18'de sağdan Furkan'ın taşıdığı top sonrası ceza alanı çaprazından şutu üstten auta gitti. 36'da Sefa'nın uzaktan plasesi rüzgârın da etkisiyle çerçeveyi bulmadı.

SEFA ÜST DİREĞE TAKILDI

62'de Nizamettin'in pasında Sefa karşı karşıya pozisyonda kaleciye nişanladı. 76'da Buca yüzde yüzlük golden oldu. Nizamettin'in kullandığı serbest vuruşta Erhan dokundu, kaleci Mert son anda hamle yaptı. Dönen topa Sefa dokundu, meşin yuvarlak üst direğe takıldı ve Altınordu savunması güçlükle atağı savuşturdu. 78'de yine kaleyi cepheden gören bir noktadan Nizamettin'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. 85'te deneyimli golcü Ömer Şişmanoğlu sahneye çıktı ve yaptığı düzgün vuruşla skoru belirleyen golü kaydetti: 1-0.

DUMLUPINAR DEĞİŞTİRDİ KÜÇÜKTAKA İSTİKRAR DEDİ

Derbide karşı karşıya gelen iki İzmir ekibinde Bucaspor 1928 teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar kadroda tek değişiklik yaparken, konuk Altınordu'da ise Atilla Küçüktaka 'istikrar' dedi. Sarı-lacivertliler sahaya tek değişiklikle çıkarken, Sadi'nin yerine Nizamettin ilk 11'de görev yaptı. Kırmızı lacivertliler ise geçen hafta Bursaspor karşısında sahaya sürdüğü kadroyla mücadeleye çıktı.

DESTEK KALDIĞI YERDEN DEVAM

Sarı-lacivertli ekibi İzmir derbisinde de taraftarları yalnız bırakmadı. Geride kalan süreçte verdiği desteğe kaldığı yerden devam eden Bucalı taraftarlar maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları ateşlemek için elinden geleni yaptı.

ÖMER SİFTAH YAPTI

İzmir temsilcisinin devre arasında Iğdır FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı deneyimli golcü Ömer Şişmanoğlu sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan tecrübeli santrafor, 61'de Arda'nın yerine girerken 85. dakikada İzmir derbisinde takımına galibiyeti getiren skora imza attı.

FOTOĞRAF: BERKE ÖZBAY