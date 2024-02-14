Bucaspor 1928 tekrar çıkışta

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bucaspor 1928, yaşadığı onca sıkıntıya rağmen pes etmedi ve tekrar çıkışa geçti. İlk devre zirvenin en önemli adayları arasında gösterilen sarı-lacivertli ekip, devre arasında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle elindeki as oyuncuların büyük çoğunluğunu kaybederek girdabın içine sürüklenmişti. Buna rağmen kötü giden süreçten sıyrılmayı başaran Buca, kadrosuna yaptığı 14 yeni transfer ile bambaşka bir hale büründü. Kabuk değiştirerek yoluna devam eden Fırtına, son 3 maçtan 7 puan çıkartarak yarışa tekrar ortak oldu. İlk 6 yolunda pes etmeyen İzmir ekibi, yeni oyuncuların adaptasyonuyla çıkışını sürdürmek istiyor.