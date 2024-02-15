Buca’dan büyük jest

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattındaki mücadelesini sürdüren Bucaspor 1928'de yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Geçtiğimiz Pazar günü İzmir derbisinde taraftarı önünde Altınordu'yu 1-0 mağlup etmeyi başaran İzmir temsilcisi, topu oyuna hızlı sokarak golün oluşumunda büyük pay sahibi olan altyapı oyuncusuna jest yaptı. Sarılacivertlilerin oynadığı kritik randevuda top toplayıcı olarak görev yapan ve 85. dakikada deneyimli futbolcu Ömer Şişmanoğlu'nun attığı golden önce taca çıkan topu çok kısa sürede Mehmet Erdem Uğurlu'ya vererek Altınordu savunmasının hazırlıksız yakalanmasını sağlayan Bucaspor U13 takımı kalecisi İbrahim Demir'i yaptığı antrenmanda misafir etti. Teknik ekip ve A takım futbolcularıyla bir araya gelen İbrahim Demir'e teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ve futbolcular tarafından tüm takımın imzaladığı kaleci forması hediye edildi.