TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 11 as oyuncusunu kaybeden Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, bir televizyon kanalında sıkıntılı sürece yönelik açıklama yaptı. Dumlupınar, devre arasına girdiklerinde Türkiye liglerinde 17 maç üst üste kaybetmeyen bir Bucaspor olduğunun altını çizerek, "İlk yarı tamamlandığında 9 gol ile en az gol yiyen takım konumunda bulunuyorduk. Ancak ilk 11'imizi kaybettik. Santrafor ihtiyacımız zaten vardı. Özellikle son maçlarda acılar çektik. Şampiyonluğa giderken bir takımın ilk 11'ini kaybetmesi demek bütün emeklerin boşa gitmesi demek. Yarı yolda bırakıldık. Afyon maçının ardından Kıvanç ve Enes'in paralarını başkanımız Cihan Aktaş ödedi. Haksız fesih yaparak bizi bıraktılar. Başkanımız "Devre arasına kadar mücadele edin eğer devre arası ayrılmak istiyorsanız biz müsaade edeceğiz" dedi. Biz kaybetmedik. Bazen kaybettiğini düşünürsün ancak belki de kazandık" dedi.

"OPERASYONA MARUZ KALDIK"

Avukatların operasyonuna uğradıklarını iddia eden Dumlupınar, "Biz Afyonspor maçına çıkmadan önce başkanımız Cihan Aktaş ve Onursal Başkanımız Nezir bey elinden gelen her şeyi yaptılar. Mazlum ve Taşkın'ın bütün alacaklarının ödenmesine rağmen avukatların operasyonuna maruz kaldık. Bütün bu ödemelerin yapılmasına rağmen haksız fesih yaparak bizi yarı yolda bıraktılar. Bu kriz Mazlum ve Taşkın ile başladı. Sezon başı dahi olsa bu yaşananlar bir kulübün başına gelse... Yaşananlar çok kolay değil" diye konuştu.

3 MAÇLIK SERİ

BUCASPOR 1928 son haftalardaki performansıyla tekrar çıkışa geçti. İkinci yarının başında çıktığı Vanspor FK ve Karacabey maçlarından mağlup olan Yeni Mersin İY maçından da beraberlik ile ayrılan İzmir ekibi daha sonra çıktığı 3 maçta 7 puan toplayarak Play-Off iddiasını korudu. Bu süreçte Ankaraspor ve Altınordu'yu yenen Fırtına, Nazilli Bld ile berabere kalarak yeniden ayağa kalktı. Sarı-lacivertliler, 45 puanla 5. sırada konumlanıyor.