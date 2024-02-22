Buca’ya Yasin müjdesi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattındaki Bucaspor 1928'de Yasin Öztekin sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertlilere sezon başında Göztepe'den transfer edilen deneyimli futbolcunun takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Takımdan bir süre uzak kalan gurbetçi futbolcu, yaklaşık bir ay sonra yeşil zemine adım attı. Yasin Öztekin son olarak 27 Ocak'ta deplasmanda Karacabey Belediye deplasmanında forma giydikten sonra sakatlanmıştı.

4 MAÇTA OYNAMADI

Ankaraspor, Nazilli, Altınordu ve Beyoğlu karşılaşmalarını kaçırarak son 4 maçta görev yapamayan deneyimli futbolcunun bu hafta İzmir'de oynanacak Ankara Demirspor maçında oynayıp oynamayacağının ise maç günü netlik kazanması bekleniyor.