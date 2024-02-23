Bucaspor 1928’te tecrübe konuştu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928'i deneyimli futbolcuları sırtlıyor. Sezonun ilk yarısından itibaren 11 isimle yollarını ayıran sarı-lacivertlileri gol yollarında 30 yaş ve üstü isimleri güldürdü. Takımda kalan ve devre arasında kadroya katılan deneyimli isimler Fırtına'nın skor üretmesinde ön plana çıkarken, 34 yaşındaki Sefa Yılmaz ve yine aynı yaştaki Erhan Çelenk rakip ağları 4'er kez sarsarak en golcü isim konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde yine 34 yaşındaki Ömer Şişmanoğlu, 36 yaşındaki Yasin Öztekin ve 33 yaşındaki Mehmet Sak 2'şer gol attı. Bucaspor 1928'de 33 yaşındaki Doğan Can Otman ise 1 kez gol sevinci yaşadı. İzmir temsilcisinde 17 yaşındaki Arda Usluoğlu ise rakip ağları 3 kez havalandırırken, deneyimli isimler arasında büyük alkış ald