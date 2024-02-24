Buca 1928 3’te 3 istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 2-0 yenerek son 4 maçındaki üçüncü galibiyetini alan ve 4. sıraya yerleşen Bucaspor 1928 bugün evinde 8. basamaktaki Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 27. hafta mücadelesinde Yalçın Taşkınfurat düdük çalacak. İlk yarıda rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, evinde de kazanarak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

MEHMET SAK KART CEZALISI

Bucaspor 1928'de takımın önemli isimlerinden Mehmet Sak sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır kadroda yer almayan ve bu hafta takımla çalışmalara başlayan tecrübeli kanat Yasin Öztekin'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.