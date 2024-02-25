Fırtına durmuyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, evinde konuk ettiği Ankara Demir'i 1-0 mağlup ederek üst üste 3. maçını da kazandı. 8'de Erhan'in pasında Ömer'in şutunda top üstten auta çıktı. 24'te Samet'in sol kanattan ortasına Barış kafayla vurdu, top üstten auta gitti. 35'te sağ kanattan Erhan'ın ortaladığı topa Zeki gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 45+1'de Sefa soldan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, Ömer kafayla vurdu, kaleci son anda kornere çeldi. İlk yarı Bucaspor 1928'in üstünlüğüyle sona erdi.

PEŞ PEŞE ATAKLAR GELİŞTİ

52'de Ankara Demir savunmasından Ender, topu Erhan'a kaptırdı, kaleci Taha ile karşı karşıya kalan oyuncu fırsatı değerlendiremedi. 58'de ceza yayının solundan şutunu kullanan Atakan, az farkla topu auta gönderdi. 69'da Erhan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yasin, şutunu kullandı top az farkla auta gitti. 75'te Sarp, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girdi ve şutunu kullandı ancak top kalecinin kucağında kaldı. 90'da Yasin, soldan topu Erhan'a yolladı, vuruşunu yapan oyuncu topu auta gönderdi. Maçı ev sahibi Bucaspor 1928 kazandı.

DUMLUPINAR'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Ankara Demir maçına geçen hafta galip gelinen Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasına kıyasla iki değişiklikle çıktı. Başarılı teknik adam Dumlupınar, Başkent temsilcisi karşısında Mehmet Sak'ın yerine Emre'yi, Arda'nın yerine Ömer'i ilk 11'de tercih etti.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Bucaspor 1928 taraftarı, kritik Ankara Demir mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı. Güzel ve güneşli havayı fırsat bilen sarı-lacivertliler, dün stada akın ederken ilk düdükle beraber takımı ateşlemek için tezahüratlar yaptı.