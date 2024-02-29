Buca Şubat’ta çok başka

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play Off hattında 3. sırada yer alarak zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928 şubat ayını çok sevdi. Ocak ayında oynadığı 4 karşılaşmada istediği sonuçları almakta zorlanan ve sahadan 2 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, şubatta ise adeta kendine geldi. Sarı-lacivertliler bu ay Nazilli Bld ile berabere kalırken, Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Demirspor'u yenerek 3 galibiyet, 1 de beraberlikle hanesine 10 puan yazdırdı. İzmir ekibi bu süreçte savunmada da iyi bir grafik sergiledi. Sarı-lacivertliler sadece Nazilli maçında kalesinde 2 gol görürken, son 3 karşılaşmada Altınordu, Beyoğlu ve Ankara Demir'e geçit vermedi. Buca şimdi ise gözünü Bursaspor maçına çevirdi. Ligde sonuncu sırada bulunan rakibini deplasmanda yenerek 4'te 4 yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, takımına güvendiğini söyledi.

'HEDEFLERİMİZ VAR'

İyi bir ivme yakaladıklarını anlatan Dumlupınar, "3 maçtır gol yemeden kazanıyoruz. Bursaspor saygı duyduğumuz bir takım. Hiçbir maç kolay geçmeyecek. Rakibimizin de bizim de hedeflerimiz var. Biz sahada en iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyup, yarıştaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz" dedi.