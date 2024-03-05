Bucaspor 1928’de eksikler dönüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta iddiasını sürdüren Bucaspor 1928'da cezalı oyuncular takıma dönüyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Bursaspor'u mağlup eden İzmir temsilcisinde cezalı durumda olan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Nizamettin ve 21 yaşındaki stoper Emre Erdem forma giyememişti. Bursa temsilcisi karşısında cezasını tamamlayan iki oyuncu da Adıyaman FK karşılaşmasında forma giyebilecek. Bir süredir sakatlığı süren yeni transferler 35 yaşındaki orta saha Yılmaz Özeren ve 28 yaşındaki defans oyuncusu Şerif Doğan'ın da iyileştiği ve Adıyaman karşılaşmasında büyük ihtimalle sahada olacakları öğrenildi.