Bucaspor’un kozu fikstürü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928'in kozu fikstürü olacak. İzmir temsilcisi, gelecek üç haftada ateş hattından kurtulma ve uzaklaşma mücadelesi veren rakiplerine karşı ter dökecek. Hafta içi mesaisini BAY takım olarak maç yapmadan geçen sarı-lacivertliler ilk olarak pazar günü 18. sıradaki Adıyaman FK'yı taraftarı önünde ağırlayacak. Sonraki hafta ateş hattının bir üst basamağında yer alan bu tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Serik Bld deplasmanına gidecek olan Bucaspor 1928, ardından 16. basamaktaki Kışehir FSK'yı İzmir'de konuk edecek. Sarılacivertliler bu süreçte 9 puanı hanesine yazdırarak hedefine bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.