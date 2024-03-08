Bucaspor ilk kez 4’ledi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında 3. sırada yer alan Bucaspor 1928 bu sezon ilke imza attı. Ligde 29. haftayı BAY takım olarak maç yapmadan geçen İzmir temsilcisi, hafta sonu deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. İlk olarak İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0'la geçen Fırtına, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 2-0, Ankara Demirspor'u 1-0 ve son olarak Bursaspor'u da 2-0 yenerek dört maçlık galibiyet serisine imzasını attı. Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında art arda Beyoğlu Yeni Çarşı, Ankara Demirspor ve Bursaspor'u yenmeyi başarmış ancak sonrasında Adıyaman FK ile 2-2 berabere kalarak seriyi üç karşılaşmada noktalamıştı.