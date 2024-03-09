Dumlupınar’dan rehavet uyarısı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci devre yeni bir sayfa açan Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, oyunculara rehavet uyarısı yaptı. Son 6 maçından 5 galibiyet, 1 beraberlik çıkartan sarı-lacivertli ekip, 54 puanla 3. sırada bulunuyor. Hafta sonu ligin son sırasındaki Adıyaman FK ile taraftarı önünde oynayacak Fırtına'da teknik direktör Dumlunpınar, oyuncularına son sıradaki rakibinizi hafife almayın uyarısı yaptı. Zirveden gözünü ayırmayan ve hata yapmadan sezonu tamamlamak isteyen İzmir temsilcisi, geçen sezondan yarım kalan hesabı kapatmak istiyor. Devre arasındaki as oyuncuların büyük çoğunluğunu kaybeden İzmir ekibi, neredeyse sıfırdan oluşturduğu kadrosuyla yoluna emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.