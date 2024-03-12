Buca fırtınası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde düşme hattındaki Adıyaman FK'yı son saniyelerde bulduğu gol ile mağlup eden Bucaspor 1928, rahat bir nefes aldı. 88. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli ekip, üst üste 5'inci galibiyetini alarak şampiyonluk iddiasını korudu. Grupta 57 puana ulaşan 3'üncü sıradaki sarı-lacivertliler, haftayı 1 puanla kapatan lider Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını 7'ye indirdi. İkinci devrenin ilk 3 maçında galibiyet yüzü göremeyince zirvenin 14 puan gerisine düşen İzmir ekibi son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek liderlik için tekrar iddialı konuma geldi.

SON 5 HAFTANIN LİDERİ

Son 5 haftanın lideri olan ve kalan 8 karşılaşmada şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen İzmir ekibi galibiyet serisini sürdürüp, 2 puan üstünde yer alan Van Spor ve 7 puan önündeki Erokspor'u geride bırakmaya çalışacak. Van Spor'a iki maçta da 1-0'lık skorlarla mağlup olan Buca ekibi, ilk yarıda Erokspor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. İzmir temsilcisi bitime 3 hafta kala lideri konuk edecek. Öte yandan sarı-lacivertli takımda 2 gol kaydeden Erhan Çelenk 7 gole ulaştı. Devre arasında transfer edilen Ömer ise gol sayısını 3'e çıkardı. Önümüzdeki hafta yine alt sıralardaki rakibi Serik Bld'ye konuk olacak Buca, fikstür avantajını fırsata çevirerek çıkışını sürdürmek ve sezonu 1. Lig ile taçlandırmak istiyor.