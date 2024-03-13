Buca 1928’in avantajı fikstürü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Adıyaman FK'yı 3-2 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde eden Bucaspor 1928, fikstür avantajını da eline aldı. Bu hafta düşme hattının 1 basamak üstündeki Serik Belediye'ye konuk olacak 57 puanlı sarı-lacivertliler, ardından düşme potasındaki 21 puanlı Kırşehir'i konuk edecek. Fırtına daha sonra ise 33 puanlı Kırklareli (D) ve 22 puanlı ateş hattındaki Zonguldak Kömürspor'la karşı karşıya gelecek. Bucaspor, bu periyodu kayıpsız atlatıp galibiyet serisini 9 maça çıkarmaya çalışacak.