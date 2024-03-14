Buca kaleye duvar ördü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off hattında 3. sırada yer alan Bucaspor 1928 kalesine adeta duvar ördü. Oynadığı son beş karşılaşmadan 15 puan çıkarmayı başaran İzmir temsilcisi, bu süreçte kalesinde sadece 2 kez geçit verdi. Sarı-lacivertliler 4 maçta kalesinde geçit vermezken, son oynanan Adıyaman FK karşılaşmasında iki gole engel olamadı. Önceki beş haftalık süreçte 6 gol yiyen İzmir ekibi, son 5 haftada savunmasında daha az hata yaptı. Kalesinde 17 gol gören ve grubunun en az gol yiyen takımı konumunda bulunan Bucaspor 1928, son beş karşılaşmada sergilediği performansla büyük alkış topladı.

7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Sarı-lacivertliler, ikinci devreye sancılı başlarken, son haftalarda topladığı puanlarla şampiyonluk için iddialı konuma geldi. İzmir temsilcisi, son yedi maçta Ankaraspor, Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı, Ankara Demirspor, Bursaspor ve Adıyaman FK'yı mağlup ederken, bir tek Nazilli Belediye ile berabere kaldı.