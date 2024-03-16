Bucaspor Ömer’le güldü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de Ömer Şişmanoğlu kalitesini gösterdi. İzmir temsilcisinin devre arasında Iğdır FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 34 yaşındaki deneyimli golcü, 7 maçta takımına 3 gol kazandırdı. Rakip ağları 3 kez havalandırmayı başaran Ömer, son dakikalarda attığı kritik golleriyle Bucaspor 1928'e doğrudan 6, dolaylı olarak ise 3 hayati puan olmak üzere toplamda 9 puan kazandırdı.

TAKIMA ADETA CANSUYU OLDU

İzmir derbisinde 0-0 süren maçta Altınordu ağlarını 85. dakikada havalandıran tecrübeli santrafor, Beyoğlu karşısında 1-0 devam eden mücadelede 90+3'te takımının galibiyeti perçinleyen skorunu kaydetti. Ömer son olarak geçen hafta 3-2 kazanılan Adıyaman maçında 88'de sahneye çıkarak galibiyet golünü attı.