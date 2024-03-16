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Bucaspor Ömer’le güldü

BERKE ÖZBAY
Bucaspor Ömer’le güldü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de Ömer Şişmanoğlu kalitesini gösterdi. İzmir temsilcisinin devre arasında Iğdır FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 34 yaşındaki deneyimli golcü, 7 maçta takımına 3 gol kazandırdı. Rakip ağları 3 kez havalandırmayı başaran Ömer, son dakikalarda attığı kritik golleriyle Bucaspor 1928'e doğrudan 6, dolaylı olarak ise 3 hayati puan olmak üzere toplamda 9 puan kazandırdı.

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İzmir derbisinde 0-0 süren maçta Altınordu ağlarını 85. dakikada havalandıran tecrübeli santrafor, Beyoğlu karşısında 1-0 devam eden mücadelede 90+3'te takımının galibiyeti perçinleyen skorunu kaydetti. Ömer son olarak geçen hafta 3-2 kazanılan Adıyaman maçında 88'de sahneye çıkarak galibiyet golünü attı.

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