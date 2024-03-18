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Haberler Bucaspor Buca hız kesmiyor

Buca hız kesmiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, deplasmanda geriye düştüğü müsabakada Serik Belediyespor’u mağlup ederek altıda altı yaptı.

HABER MERKEZİ
Buca hız kesmiyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, geriye düştüğü maçta kümede kalma mücadelesi veren Serik Belediyespor'u mağlup etti: 1-2. Sarı-lacivertliler, Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı, Ankara Demirspor, Bursaspor ve Adıyaman FK'nın ardından Serik Belediyespor'u da mağlup ederek altıda altı yaptı. İzmir temsilcisi, yenilmezliğini de sekize çıkardı. Ev sahibi ekip, 7. dakikada Uğur Mustafa Türk ile 1-0 öne geçti. 13'te Çağrı Ortakaya maçın skoruna denge getirdi. 21'de sahneye çıkan Mehmet Sak, Bucaspor'u gurbette 2-1 öne geçirdi. İkinci yarıda da Bucaspor etkili oyunun sürdürdü. Ancak iki takımın da çabası skoru değiştirmeye yetmedi. Bucaspor müsabakayı 2-1 kazanarak puanını 60'a çıkartıp zirve takibini sürdürdü.
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