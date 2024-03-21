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Haberler Bucaspor Bucaspor’un kalesi sağlam

Bucaspor’un kalesi sağlam

BERKE ÖZBAY
Bucaspor’un kalesi sağlam
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçını kazanmayı başaran Bucaspor 1928'de tecrübeli kaleci Korcan Çelikay, takımdan ayrılan Kıvanç'ı aratmadı. Sezon başında sarı-lacivertlilere katılan ve geçen sezon Isparta 32 Spor'da sadece 5 maça çıkan 36 yaşındaki eldiven, as kaleci Kıvanç Küçükkarış'ın takımdan ayrılması sonrasında devraldığı kalede adeta devleşti. Kariyerinde Beşiktaş, Sivasspor, Ankaragücü gibi Süper Lig'in önemli takımlarında forma giyen Korcan, oynadığı 14 karşılaşmada sadece 8 kez geçit verdi, performansıyla alkış topladı.
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