Bucaspor 1928’de gözler sakatlarda

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yakaladığı çıkışla zirve inadını sürdüren Bucaspor 19282de gözler sakat oyunculara çevrildi. Devre arasında transfer edilen ancak sakatlıkları nedeniyle son haftalarda forma şansı bulamayan 3 oyuncunun henüz akıbeti netleşmedi. Sarı-lacivertli ekipte, Zeki Yıldırım, Emre Nefiz ve Murat Komili'nin henüz tam olarak iyileşmediği ifade edilirken, hafta sonu oynanacak Kırşehir FSK karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın tam olarak tedavisi tamamlanmayan oyuncuları riske etmek istemediği öğrenilirken, son kararını maç günü vereceği kaydedildi.