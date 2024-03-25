Buca fırtınası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçını kazanarak büyük bir çıkış yakalayan Bucaspor 1928 evinde konuk ettiği Kırşehir FSK'yı 4-1 yenerek rakiplerinin puan kaybettiği haftada çok kritik bir galibiyete imza attı. 10'da Hüseyin'in sert şutu kaleci Korcan'da kaldı. 25'te Nizamettin'in kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Erhan Çelenk düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 35'te kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Mehmet Sak'ın ceza alanı dışından sert şutuyla fark ikiye çıktı: 2-0. 45'te Kağan'ın pasında topla buluşan Fatih aşırtma bir vuruşla Korcan'ı geçmeyi başardı: 2-1. 60'ta

Buca kontra atağında Yasin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer meşin yuvarlağı kaleci Siraç'a nişanladı.

GOL YAĞMURU SÜRDÜ

65'te ceza sahası içinde topla buluşan Ömer rakiplerinden sıyrılarak çok sert vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. 75'te sahneye yine Ömer çıktı. Rakip ceza sahasında topla buluşan deneyimli forvet, klas bir vuruşla farkı tekrar ikiye çıkaran golü kaydetti. 89'da oyuna sonradan giren Erdal skoru belirleyen golü kaydetti: 4-1. Mücadeleyi Bucaspor 1928 4-1 kazanırken, 7'de 7 yaparak zirve yürüyüşünü sürdürdü.

DUMLUPINAR'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar Kırşehir FSK maçında ilk 11'de tek değişime gitti. Dumlupınar geçen hafta Serik Belediyespor karşısında sahaya sürdüğü kadroda yer alan Yasin Öztekin'in yerine İsmail Haktan Odabaşını'nı on bire yazdı. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Zeki Yıldırım, Emre Nefiz ve Murat Komili kadroda yer almadı.

DESTEK KALDIĞI YERDEN

İzmir temsilcisini taraftarları yine yalnız bırakmadı. Bu sezon da geride kalan süreçte verdiği desteğe kaldığı yerden devam eden sarılacivertli taraftarlar mücadele öncesinde şampiyonluk tezahüratları yaparken, maç boyunca futbolcuları ateşlemek için elinden geleni yaptı.