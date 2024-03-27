Buca’da Dumlupınar etkisi sürüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirveye çok yaklaşan Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın etkisi sürüyor. Sezona teknik direktör Ahmet Yıldırım ile başlayan ancak taraftar ile yaşadığı tartışma nedeniyle yolları ayıran Buca, teknik dümene eski çalıştırıcısı Cüneyt Dumlupınar'ı getirmişti.

Dumlupınar'ın 11. hafta koltuğa oturmasının ardından sarı-lacivertliler, 21 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlikle 45 puan topladı, son 7 maçta ise galibiyet serisi yakaladı. Buca Dumlupınar ile birçok zorluk da atlattı. Devre arasında Buca'da as oyuncular takımdan ayrılırken, yönetim neredeyse sıfırdan bir takım kurarak Bucaspor'u baştan yarattı. Deneyimli teknik direktör ise bu sancılı süreçte takımını yalnız bırakmadı. Lider Erokspor ile puan farkı 4'e inince tecrübeli teknik direktör güven tazeledi, 63 puanla 2. sıradaki Bucaspor 1. Lig'e iyice yaklaştı.

FIRTINA'DA ARDA GURURU

BUCASPOR 1928, altyapıdan yetişerek U18 Milli Takımı'na seçilen Arda Usluoğlu'nun performansıyla gurur duydu. Arda Usluoğlu, U18 Milli Takım'ın Antalya'da Moldova'yı 2-1 yendiği maçta ilk 11'de forma giydi. Sarı-lacivertli kulüp genç futbolcuyla ilgili, "Arda Usluoğlu'nu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" açıklamasını yaptı.