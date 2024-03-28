Buca savunmada geçit vermiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor'u 4 puan geriden takip eden ikinci basamaktaki Bucaspor 1928 savunmasıyla dikkat çekti. İkinci Lig'lerde en az gol yiyen takım olan sarı-lacivertliler, 30 maçta kalesinde sadece 19 gol gördü. İzmir temsilcisi 15 müsabakada ise kalesini gole kapatarak iyi bir savunma performansı ortaya koydu. 33. hafta maçında deplasmanda Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar şampiyonluk için var güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi. Erokspor'la aralarındaki 4 puanlık farkın kalan 6 maçta kapanacağına inandığını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Bu süreçte Esenler Erokspor'la evimizde oynayacağız. Biz her maçımızı kazanmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki hedefe ulaşacağız" dedi.