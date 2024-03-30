Buca’nın Süper ikilisi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirveye çok yaklaşan Bucaspor 1928'de iki isim gösterdikleri performans ile takıma önemli katkı sunuyorlar. Ligde 7'de 7 yaparak müthiş bir seri yakalayan İzmir temsilcisinde 2 sezondur takımın formasını terleten 35 yaşındaki golcü Erhan Çelenk ile devre arası takıma katılan 35 yaşındaki hücumcu Ömer Şişmanoğlu, attıkları goller ile adeta takımı sırtladılar. Ligde 63 puanla 2. sırada bulunan İzmir temsilcisinde Çelenk, bu sezon 25 maçta 8 gol atarak oldukça dikkat çekici bir istatistik yakaladı. İlerleyen yaşına rağmen geçen sene Buca'da gol kralı olan bu sene de takıma önemli katkılar sunan deneyimli golcü, ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Takıma sonradan katılan Şişmanoğlu ise 9 maçta 4 gol atarak golcü kimliğini konuştururken, geçirdiği hızlı adaptasyon sürecinin ardından Fırtına'nın bel kemiği haline geldi.