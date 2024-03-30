  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Buca’nın Süper ikilisi

Buca’nın Süper ikilisi

Erhan ile Ömer takımın en büyük kozları oldu

DOĞANCAN BİNGÖL
Buca’nın Süper ikilisi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirveye çok yaklaşan Bucaspor 1928'de iki isim gösterdikleri performans ile takıma önemli katkı sunuyorlar. Ligde 7'de 7 yaparak müthiş bir seri yakalayan İzmir temsilcisinde 2 sezondur takımın formasını terleten 35 yaşındaki golcü Erhan Çelenk ile devre arası takıma katılan 35 yaşındaki hücumcu Ömer Şişmanoğlu, attıkları goller ile adeta takımı sırtladılar. Ligde 63 puanla 2. sırada bulunan İzmir temsilcisinde Çelenk, bu sezon 25 maçta 8 gol atarak oldukça dikkat çekici bir istatistik yakaladı. İlerleyen yaşına rağmen geçen sene Buca'da gol kralı olan bu sene de takıma önemli katkılar sunan deneyimli golcü, ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Takıma sonradan katılan Şişmanoğlu ise 9 maçta 4 gol atarak golcü kimliğini konuştururken, geçirdiği hızlı adaptasyon sürecinin ardından Fırtına'nın bel kemiği haline geldi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA