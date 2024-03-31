Buca kenetlendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 7 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Bucaspor 1928, şampiyonluk için kenetlendi. Bitime 6 maç kala lider Esenler Erokspor'u 4 puan geriden takip eden 2'nci basamaktaki sarılacivertlilerde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar sezon sonu ipi göğüslemek için tüm çabayı göstereceklerini söyledi. Esenler Erokspor'la evlerinde maça çıkacaklarını belirten Dumlupınar, "Hedefimiz 6'da 6 yaparak zirveye yerleşmek. Elbette biz önce kendi işimize odaklanacağız. Rakiplerimizin de takılmasını bekleyeceğiz. Ben takımıma inanıyorum, hepimiz kenetlendik" dedi.