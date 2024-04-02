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Haberler Bucaspor Bucaspor’da Sefa fırtınası

Bucaspor’da Sefa fırtınası

Sarı-lacivertli İzmir ekibinde Sefa Yılmaz performansıyla takıma büyük bir katkı sağlıyor.

DOĞANCAN BİNGÖL
Bucaspor’da Sefa fırtınası
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de Sefa Yılmaz performansıyla göz dolduruyor. Profesyonel kariyerine Alman ekibi Wolsfburg'da başlayan ve Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor, Altınordu, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Çaykur Rizespor gibi önemli takımlarda forma giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilerlemiş yaşına rağmen geçmiş yılları aratmıyor. Bu sezon 28 maçta forma giyen ve attığı 4 gol ile takımına önemli katkılar sunan Yılmaz, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın değişilmezleri arasında bulunuyor. Bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda toplam 2058 dakika süre alan Yılmaz, hem savunmaya hem de hücuma yaptığı katkılar ile ön plana çıkıyor.
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