Harikasın Buca

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta gözünü zirveye diken Bucaspor 1928 deplasmanda konuk olduğu Kırklarelispor'u da yenerek 8'de 8 yaptı. Sarılacivertliler, zirvede yer alan Esenler Erokspor'un rakibiyle berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada kazanarak puan farkını 4'ten 2'ye indirirken şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümeye devam etti.

MEHMET SAK YİNE SAHNEDE

Geçen hafta Kırşehir FSK maçında da 35. dakikada sahneye çıkan Mehmet Sak, dün de aynı dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. 35'te solda topla buluşan Sefa'nın pasında ceza sahası dışından Mehmet Sak'ın şutu ağlarla buluştu: 1-0. 48'de Erhan'ın iki kişiyi çalımladıktan sonra yaptığı ortaya Zeki'nin röveşata vuruşu direkten dışarı çıktı. Sarı-lacivertliler kalan dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendiremese de savunmada da rakibine açık vermedi sahadan 3 puanla ayrılmayı bildi.