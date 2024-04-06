Buca fırtınası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yakaladığı büyük çıkışla zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928 tarihinde bir ilke imza attı. Sarı-lacivertli İzmir temsilcisi ligde oynadığı son 8 maçında art arda sahadan üstün taraf olarak ayrılmayı başardı. Hanesine 24 puan yazdırarak lider Esenler Erokspor'la farkı 1'e indiren sarı-lacivertliler, Bucaspor 1928 ismi ile profesyonel liglerde mücadele etmeye başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana en başarılı performansını sergiledi. Bu sezon Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı, Ankara Demirspor, Bursaspor, Adıyaman FK, Serik Belediyespor, Kırşehir FSK ve Kırklarelispor engellerini takılmadan aşmayı başaran Bucaspor 1928 üst üste aldığı galibiyetlerle kendi rekorunu da geliştirdi.

KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ

Geçen sezon da iyi bir sezon geçiren ve Play-Off Finali oynayan İzmir ekibi, 38 haftalık maratonda iki kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Birinci Lig'e gözünü diken Fırtına, yarın evinde ağırlayacağı Zonguldak Kömürspor'u da yenerek galibiyet serisini 9'a çıkarmayı planlıyor.

YASİN ÖZTEKİN KART CEZALISI

Bucaspor 1928'de yarın İzmir'de oynanacak olan Zonguldak Kömürspor maçında Yasin Öztekin sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kırklareli deplasmanında oyuna sonradan girerek cezalı duruma sarı kart gören deneyimli orta saha 4 sarı karta ulaşınca yarın takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak.