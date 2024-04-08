Bucaspor hız kesmiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, sahasında düşme hattında yer alan Zonguldak Kömürspor'u mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü: . Sarı-lacivertliler sırasıyla Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı, Ankara Demir, Bursa, Adıyaman FK, Serik Belediye, Kırşehir FSK ve Kırklarelispor'un ardından Zonguldak Kömür'ü de mağlup ederek dokuzda dokuz yaptı. Müsabakaya hızlı başlayan İzmir temsilcisi, 10. dakikada kazandığı penaltıda Erhan Çelenk'in attığı golle öne geçti: 1-0. İkinci yarıda da rakip alanda baskılı oyunun sürdüren Bucaspor 1928, farkı artırdı. 58. dakikada oyuna Ömer Şişmanoğlu yerine dahil olan Arda Usluoğlu attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

SEFA SKORU BELİRLEDİ

Rakibinin moral olarak çökmesini fırsat bulan sarı-lacivertliler, atak futbolunu sürdürdü. 77'de sahneye çıkan Sefa Yılmaz takımını rahatlatan golü kaydetti: 3-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bucaspor 1928, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup ederek 9'da 9 yaptı.