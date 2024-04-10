Buca kaderini çizecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup edip 9'da 9 yapan Bucaspor 1928, şampiyonluk için kenetlendi. Bitime 4 maç kala lider Esenler Erokspor'u 2 puan geriden takip eden sarı-lacivertlilerde tüm hesaplar 4'te 4 için yapıldı. Bu hafta sonu Play-Off hattındaki 1461 Trabzonspor'la deplasmanda zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, 34. hafta ise lider Erokspor'la final niteliğinde bir maça çıkacak. Karadeniz ekibini yenerek zirveyle iki puanlık farkı korumak isteyen sarı-lacivertli İzmir temsilcisi, sahasında Esenler Erokspor'u yenerek liderliğe yükselmek istiyor.

DUMLUPINAR: "KENETLENDİK"

Birinci Lig'e direkt çıkmak için kaderi kendi elinde olan Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, 4 maçlık periyotta sahalarında Esenler Erokspor'la da oynayacaklarını belirterek, "Esenler Erokspor ve Vanspor'la kıyasıya bir yarış içine girdik. Biz zirvede yer alacağımıza inanıyoruz. 4 maçımızı da kazanıp sezon sonunda Birinci Lig'e çıkmak için mücadele edeceğiz. Hepimiz kenetlendik, çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.