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Haberler Bucaspor Buca kaderini çizecek

Buca kaderini çizecek

Ligde 9’da 9 yapan Fırtına, iki hafta sonra iki puan geriden takip ettiği lider Erok’u yenerek 1. Lig’e direkt çıkmak istiyor.

HABER MERKEZİ
Buca kaderini çizecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup edip 9'da 9 yapan Bucaspor 1928, şampiyonluk için kenetlendi. Bitime 4 maç kala lider Esenler Erokspor'u 2 puan geriden takip eden sarı-lacivertlilerde tüm hesaplar 4'te 4 için yapıldı. Bu hafta sonu Play-Off hattındaki 1461 Trabzonspor'la deplasmanda zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, 34. hafta ise lider Erokspor'la final niteliğinde bir maça çıkacak. Karadeniz ekibini yenerek zirveyle iki puanlık farkı korumak isteyen sarı-lacivertli İzmir temsilcisi, sahasında Esenler Erokspor'u yenerek liderliğe yükselmek istiyor.

DUMLUPINAR: "KENETLENDİK"

Birinci Lig'e direkt çıkmak için kaderi kendi elinde olan Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, 4 maçlık periyotta sahalarında Esenler Erokspor'la da oynayacaklarını belirterek, "Esenler Erokspor ve Vanspor'la kıyasıya bir yarış içine girdik. Biz zirvede yer alacağımıza inanıyoruz. 4 maçımızı da kazanıp sezon sonunda Birinci Lig'e çıkmak için mücadele edeceğiz. Hepimiz kenetlendik, çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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