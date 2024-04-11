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Bucaspor’da Mehmet rüzgarı

BERKE ÖZBAY
Bucaspor’da Mehmet rüzgarı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 9'da 9'a imza atarak zirveyle puan farkını 2'ye indiren ve şampiyonluğa yaklaşan Bucaspor 1928'de Mehmet Sak rüzgarı esiyor. İzmir temsilcisinin sezon başında Kocaelispor'dan renklerine kattığı 34 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon çıktığı 20 karşılaşmada 5 gol, 5 asist yaparak 10 gole direkt etki etti. Altay, Bursaspor, Samsunspor, Göztepe, Bucaspor, Adanaspor, Ankaragücü, 1461 Trabzon FK, Serik Belediyespor ve Kocaelispor formalarını da terleten deneyimli futbolcu bu sezon sarılacivertli formayla sergilediği performansla kariyer sezonunu yaşarken, kritik maçlardaki golleriyle takımına 13 puan kazandırdı.
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