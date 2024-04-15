Bucaspor’a büyük şok

İkinci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, zorlu 1461 Trabzon deplasmanından şok bir yenilgiyle ayrıldı: 3-0. Ligde 9'da 9 yaparak zirve iddiasını güçlendiren Fırtına, Karadeniz ekibine farklı yenilerek büyük yara aldı. Sarı-lacivertliler maça oldukça tutuk başladı. İlk 15 dakikada rakip kalede cılız ataklar geliştiren Buca ekibi, 32. dakikada golü kalesinde gördü. Bu dakikada ev sahibi 1461 Trabzonspor atağında Tarık attığı golle maçının ilk yarısının skorunu belirledi: 1-0.

RAKİBİNE DİRENEMEDİ

2. yarıda ev sahibi 1461 Trabzon, Bucaspor önünde baskısını artırdı. Fırtına beraberlik golünü aradığı anlarda 52. dakikada sahneye çıkan Hakan, takımını 2-0 öne geçirdi. 86'da Sadi kırmızı kartla oyundan atılırken 90'da Hurşit attığı golle takımına üç puanı getirdi: 3-0.

ZİRVEDEN UZAKLAŞTI

1. Lig'e çıkma mücadelesi veren Buca 1928 dün aldığı yenilgiyle zirveden uzaklaştı. Lider E.Erok'un kazandığı haftada 69 puanda kalan İzmir ekibi, rakibinin 5 puan gerisine düştü. Bir maçı eksik Van Spor'un sadece iki puan önünde bulunan Fırtına, kalan üç maç öncesi 2. sıradaki yerini de tehlikeye soktu.