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Bucaspor 1928’de zorunlu değişim

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928’de zorunlu değişim
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'de savunmada zorunlu değişiklik yaşanacak. Geçen hafta 9 maçlık galibiyet serisi 1461 Trabzon deplasmanında sonlanan Fırtına'da defans hattı yeniden şekillenecek. Trabzon temsilcisi karşısında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören 31 yaşındaki savunmacı Sadi Karaduman, lider Esenler Erokspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın şampiyonluk yolunda hayati derecede önemli bu karşılaşma için Doğan Can'ı ilk 11'e monte etmesi bekleniyor. Oyuncular ile birebir görüşerek toplantılar gerçekleştiren teknik direktör Dumlupınar'ın oyuncuları motive etmek için çabaladığı öğrenildi.
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