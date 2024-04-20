Bucaspor’dan forvet hamlesi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesini sürdüren Bucaspor 1928'de yönetim bir yandan da gelecek sezon çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisinin transfer çalışmaları kapsamında Bursaspor'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki forvet Çağatay Yılmaz ile anlaştığı iddia edildi. Bursa ekibinin altyapısından yetişen ve A takım kaptanlığına kadar yükselen Çağatay bu sezon forma giydiği 25 karşılaşmada rakip ağları 13 kez sarsmayı başardı. Sezonun tamamlanmasının ardından Çağatay ile masaya oturmak için hazırlık yapan kurmayların transfer için yeşil-beyazlı kulübe 5 milyon TL yetiştirme bedeli ödeyeceği ifade edildi.